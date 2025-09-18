Milano, protesta Pro Pal interrompe il Consiglio comunale

© IPA
Una protesta Pro Pal è scoppiata all'interno dell'aula del Consiglio comunale di Milano: alcuni attivisti, seduti tra il pubblico, hanno interrotto la seduta al grido di "Palestina libera" e "Stop genocidio", mostrando bandiere palestinesi. I manifestanti hanno urlato all'aula di "interrompere i rapporti con la città di Tel Aviv perché è una vergogna, alcuni Comuni lo hanno già fatto, dovete vergognarvi. Siete complici del genocidio".
Un consigliere della maggioranza, Gianmaria Radice dei Riformisti, ha a sua volta gridato contro i manifestanti: "siete degli anti democratici, siete come gli studenti di Pisa". Dopo un attimo di confusione in aula, alcuni consiglieri del Pd e di Europa Verde si sono avvicinati ai manifestanti, spiegando che proprio in questi giorni stanno raccogliendo le firme per un ordine del giorno che chiede al Comune di interrompere i rapporti con Tel Aviv, con cui Milano è gemellata, e che in generale condanna quello che sta avvenendo nella Striscia. Un documento che verrà discusso prossimamente in aula.
