Blocco dei treni a Pisa, decine di denunce in arrivo per i pro Pal

Decine di denunce in arrivo per i pro Pal che, giovedì sera, hanno bloccato la circolazione ferroviaria alla stazione di Pisa. La questura sta ultimando un'informativa a carico di vari partecipanti all'azione che sarà trasmessa alla procura per la valutazione dei reati di interruzione di pubblico servizio e violazione del decreto sicurezza. Per ora le persone individuate sono quelle che hanno guidato il corteo. Sono note alle forze dell'ordine perché da tempo promuovono, attraverso diverse sigle riconducibili all'area antagonista e della sinistra, presidi e manifestazioni a favore della Palestina.