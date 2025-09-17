Medioriente, Piantedosi: "Giusto manifestare, ma nulla legittima le aggressioni"

Martedì mattina una ventina di studenti pro Pal, affiliati ai collettivi universitari di sinistra, hanno interrotto una lezione al Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Pisa. E in pochi istanti quella che doveva essere poco più che un'azione dimostrativa per Gaza è diventata un'aggressione fisica a un docente che aveva tentato di fermare i manifestanti. "Mi accusano di essere sionista - ha raccontato Rino Casella, professore associato di diritto costituzionale comparato - solo perché ho sempre detto che non sono un pro Pal". "Nessuno degli oltre 200 studenti che stavano assistendo alla mia lezione - ha aggiunto il docente che ha presentato denuncia - ha solidarizzato con queste persone e quando uno studente tentato di strappare loro di mano la bandiera palestinese sono partite le botte, mi sono messo a fargli da scudo ma sia il ragazzo che io abbiamo subito calci e pugni. Al pronto soccorso hanno stilato un referto di 7 giorni".