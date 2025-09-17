Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: un'ora fa
Gaza, media: "Almeno 106 persone morte negli attacchi di Israele" | Netanyahu: Trump mi ha invitato alla Casa Bianca

L'esercito israeliano: "Controlliamo il 40% di Gaza City. Stiamo distruggendo i siti di Hamas". Katz: "Gaza brucia, andremo avanti fino alla sconfitta dei terroristi". L'Onu: "È genocidio"

di Redazione online
17 Set 2025 - 00:30

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 712. Media: "Almeno 106 persone sono morte negli attacchi di Israele a Gaza". Secondo Al Jazeera, 91 vittime sono state registrate a Gaza City. Durante l'operazione di terra a Gaza City, l'esercito ha fatto esplodere diversi blindati telecomandati, distruggendo molti edifici. "Abbiamo iniziato ad abbattere le infrastrutture di Hamas a Gaza City, la città è un'area di combattimento pericolosa. Controlliamo il 40% della città": è il messaggio del portavoce in lingua araba dell'Idf sui social. "Stiamo lanciando un potente attacco contro la roccaforte di Hamas nella città di Gaza. Nelle ultime 24 ore, le truppe della 98/a Divisione hanno iniziato operazioni di terra nel centro di Gaza city", ha aggiunto più tardi l'esercito israeliano. Erdogan: "Netanyahu è parente ideologico di Hitler e farà la stessa fine". Katz: "Gaza sta bruciando, andremo avanti fino alla sconfitta di Hamas". Secondo Trump, Hamas avrebbe spostato gli ostaggi in superficie, in case e tende, per usarli come scudi umani: "Un'atrocità". L'Onu: a Gaza è genocidio. Netanyahu: "Trump mi ha invitato alla Casa Bianca".

Operazione di terra su Gaza City: i tank israeliani radono al suolo tutto

Sullo stesso tema