Netanyahu: fine della guerra con l'uccisione dei leader di Hamas a Doha | Israele: oltre 250mila via da Gaza City

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 709. "I capi terroristi di Hamas che vivono in Qatar non si preoccupano del popolo di Gaza. Hanno bloccato tutti i tentativi di cessate il fuoco per trascinare la guerra all'infinito. Sbarazzarsi di loro eliminerebbe il principale ostacolo al rilascio di tutti i nostri ostaggi e alla fine della guerra". Lo scrive il premier israeliano Benyamin Netanyahu sul suo account X in inglese. Intanto, sabato pomeriggio sono partite da Augusta, nel Siracusano, la 18 barche del gruppo della Global Sumud Flottila, la missione umanitaria in soccorso alle popolazioni di Gaza. L'esercito israeliano ha affermato che oltre 250mila palestinesi hanno evacuato Gaza City. Negli ultimi raid sono morti almeno 32 palestinesi, di cui 12 sono bambini. Le Idf hanno colpito un grattacielo a suo dire "utilizzato" di Hamas mezz'ora dopo aver annunciato il raid per chiederne l'evacuazione. Secondo il Washington Post, il Mossad si è rifiutato di eseguire il piano di attacco contro Hamas a Doha. L'Assemblea generale dell'Onu ha adottato la Dichiarazione di New York, volta a ridare slancio alla soluzione dei due Stati, israeliano e palestinese, ma escludendo in modo inequivocabile Hamas. Il testo preparato da Francia e Arabia Saudita e approvato con 142 voti a favore, dieci contrari e 12 astenuti, "condanna gli attacchi del 7 ottobre 2023" e afferma che il gruppo fondamentalista "deve cedere le armi e liberare tutti gli ostaggi" detenuti nella Striscia. Una dichiarazione che, però, Israele ha respinto, giudicandola come "vergognosa perché incoraggia Hamas ad andare in guerra". Intanto il gruppo terroristico ha reso noto che il suo capo negoziatore, Khalil al-Hayya, è vivo dopo l'attacco israeliano in Qatar.