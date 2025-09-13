Logo Tgcom24
Seguici anche su

Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 5 minuti fa
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Israele-Hamas, giorno 708 di guerra: le notizie in diretta

A Gaza altri 50 palestinesi uccisi nei raid israeliani. Hamas: "Khalil al-Hayya è vivo". Il Segretario di Stato Usa Rubio sarà in Israele nel fine settimana 

di Redazione online
13 Set 2025 - 00:15

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 708. L'Assemblea generale dell'Onu ha adottato la Dichiarazione di New York, volta a ridare slancio alla soluzione dei due Stati, israeliano e palestinese, ma escludendo in modo inequivocabile Hamas. Il testo preparato da Francia e Arabia Saudita e approvato con 142 voti a favore, dieci contrari e 12 astenuti, "condanna gli attacchi del 7 ottobre 2023" e afferma che "Hamas deve cedere le armi e liberare tutti gli ostaggi" detenuti nella Striscia. Una dichiarazione che, però, Israele ha respinto, giudicandola come "vergognosa perché incoraggia Hamas ad andare in guerra". Intanto il gruppo terroristico ha reso noto che il suo capo negoziatore, Khalil al-Hayya, è vivo dopo l'attacco israeliano in Qatar. Nel frattempo, i raid israeliani su Gaza provocano altri 50 morti fra i civili palestinesi. Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, da sabato sarà in visita in Israele.

Global Sumud Flotilla: "Colpiti da un drone"

Quando martedì Israele ha annunciato di aver lanciato un attacco contro i vertici di Hamas in Qatar, un'agenzia di sicurezza era visibilmente assente dalle dichiarazioni ufficiali: il Mossad. Ciò perché l'agenzia di intelligence di Israele aveva rifiutato di eseguire un piano elaborato nelle settimane precedenti per utilizzare agenti sul campo per assassinare i leader di Hamas, secondo il Washington Post, che cita due israeliani a conoscenza della questione. Il Mossad aveva diverse riserve, dal timore di compromettere i rapporti con i qatarioti alla tempistica del blitz. 

israele guerra hamas
israele
hamas
usa

