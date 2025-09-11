Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 706. I raid israeliani raggiungono anche lo Yemen, colpendo la capitale Sana'a, provocando almeno 35 morti e oltre cento feriti. Il nuovo attacco arriva dopo che il lancio di decine di droni da parte degli Houthi nei giorni scorsi. La Global Sumud Flotilla ha dichiarato che un'altra sua imbarcazione è stata vittima di un sospetto attacco con drone. Nonostante ciò, però, "rimane risoluta e imperterrita. Ci stiamo preparando a partire da Tunisi". Martedì Israele ha condotto un raid mirato nel quartiere Leqtaifiya di Doha, in Qatar, colpendo presunti vertici politici di Hamas riuniti per negoziare un cessate il fuoco. L'attacco è stato battezzato "Atzeret HaDin" (o "Operation Summit of Fire"). Il raid ha provocato un'onda di condanne internazionali. Il Qatar lo ha definito una "palese violazione del diritto internazionale" e "atto vigliacco". Anche Italia, Germania, Gran Bretagna, Unione europea, Turchia, Egitto e Iran si sono detti profondamente preoccupati, ammonendo sul rischio di un'ulteriore escalation. Il presidente americano Donald Trump ha criticato il raid: "Non sono entusiasta" e "sono molto turbato", ha dichiarato. "No", ha risposto poi scuotendo la testa quando un giornalista gli ha chiesto se Israele gli avesse dato preavviso del raid. Tel Aviv, per parte sua, ha dichiarato di aver agito unilateralmente e di assumersi la piena responsabilità dell’operazione. L'Onu ha convocato una riunione del Consiglio di sicurezza. Intanto, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito "inaccettabile l'intenzione di espellere la popolazione a Gaza".