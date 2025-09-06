Trump: "Se Hamas non libera ostaggi se la vedrà brutta" | Katz: "A Gaza stiamo aprendo le porte dell'inferno"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 701. "Se Hamas non libera tutti gli ostaggi sarà brutta". Lo ha detto Donald Trump nello studio Ovale. "Dipende da Israele ma se la vedranno brutta", ha aggiunto il presidente americano dicendo che "i negoziati con Hamas son in fase molto avanzata". Intanto Hamas pubblica il video di due ostaggi: Guy Gilboa Dalal e un'altra persona rapita. Il filmato è stato pubblicato sulla pagina Telegram del gruppo fondamentalista: si tratta di un tentativo di fare pressione su Israele e impedire l'occupazione. Intanto prosegue l'avanzata militare israeliana su Gaza City. Il ministro della Difesa, Israel Katz: "Ora il catenaccio sta per essere rimosso dalle porte dell'Inferno a Gaza. Una volta aperta la porta, non verrà più chiusa". Katz fa riferimento all'avviso di evacuazione, da parte di Israele, ai residenti di un edificio a più piani nella città di Gaza in vista di un imminente attacco. Nuovi raid nella notte hanno provocato la morte di almeno 18 palestinesi, di cui sette bambini. Le vittime in tutta la Striscia salgono così a 75 nelle ultime 24 ore, di cui 44 nella sola Gaza City.