Netanyahu: l'annuncio di Hamas sulla tregua è l'ennesimo trucco | Il movimento si è detto pronto a un accordo globale e al rilascio degli ostaggi

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 699. In una dichiarazione ufficiale, Hamas ha annunciato di essere pronto a raggiungere un accordo complessivo per porre fine alla guerra e liberare tutti gli ostaggi. Tra le condizioni poste: il rilascio di detenuti palestinesi, il ritiro completo delle forze d'occupazione da tutta la Striscia; l'apertura dei valichi per l'ingresso di tutti i beni e le necessità della popolazione. Netanyahu: "L'annuncio di Hamas sulla tregua è l'ennesimo trucco". In Israele mercoledì è stata la "Giornata di disordini", indetta per chiedere la liberazione degli ostaggi e la fine immediata della guerra. Le manifestazioni sono iniziate all'alba a Gerusalemme, dove sono stati dati alle fiamme cassonetti intorno alla residenza di Benjamin Netanyahu. "Ogni giorno minacciano di uccidermi, me e la mia famiglia", ha affermato il primo ministro. Gli 007 israeliani hanno sventato "un attentato di Hamas contro il ministro Ben Gvir". La missione della Global Sumud Flotilla ha incontrato un altro ostacolo: cinque delle trenta imbarcazioni in viaggio sono state costrette al rientro in porto a Barcellona a causa delle condizioni avverse del mare, per la seconda volta in due giorni. Il presidente francese Emmanuel Macron ha messo in guardia lo Stato ebraico contro qualsiasi "offensiva" o "tentativo di annessione" di territori, affermando che ciò non fermerà il movimento per il riconoscimento di uno Stato palestinese. Secondo alcuni media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta di visita di Macron in Israele.