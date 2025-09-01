Israele, ministro Esteri Saar a Rubio: "Lavoriamo alla sovranità della Cisgiordania" | Netanyahu: "Abbiamo deciso di battere Hamas, l'esercito lo sta facendo"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 696. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha informato il suo omologo statunitense Marco Rubio che in Israele si sta discutendo dell'applicazione della sovranità israeliana sui territori della Cisgiordania e che il governo sta preparando il terreno per tale iniziativa nei prossimi mesi. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu: "Abbiamo deciso di battere Hamas, e l'esercito lo sta facendo". Secondo media locali Abu Obeida, portavoce delle Brigate Qassam, l'ala militare di Hamas, è stato ucciso dagli israeliani in un blitz mirato. Attacco a Gaza City: le forze israeliane hanno dichiarato la città "zona di guerra". L'esercito israeliano ha intensificato gli assalti: dopo le vittime di sabato (63 tra cui 35 a Gaza City), anche domenica diversi palestinesi, almeno 18, sono stati uccisi dagli attacchi delle forze israeliane.