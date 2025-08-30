Bambini uccisi negli attacchi su Gaza, il dolore delle famiglie
Un soldato israeliano è stato ucciso e altri sono rimasti feriti in un'imboscata palestinese. Venerdì almeno 67 persone sono morte nella Strisciadi Redazione online
Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 694. Israele inasprisce la sua offensiva nei territori palestinesi. L'agenzia Wafa denuncia nuovi raid in Cisgiordania, nei villaggi di Beit Liqya e el-Bireh, nei pressi di Ramallah. Le Idf comunicano inoltre le prime fasi dell'attacco contro Gaza City. Il governo Netanyahu ha indicato di accelerare le operazioni e decine di migliaia di riservisti verranno richiamati. Le Idf riferiscono che la maggior parte delle infrastrutture umanitarie nel sud della Striscia è pronta ad accogliere la popolazione che sarà evacuata da Gaza City tra circa otto giorni. Gli attacchi hanno preso di mira anche gli Houthi. Ahmed Ghaleb Al-Rahwi, primo ministro del governo ribelle yemenita, è stato ucciso giovedì in un attacco israeliano a Sana'a.
Un soldato israeliano è stato ucciso e altri sono rimasti feriti durante le operazioni di "resistenza palestinese" nella Striscia di Gaza. A est di Gaza City, un'unità di soccorso israeliana sarebbe rimasta vittima di un'imboscata mentre tentava di evacuare i soldati feriti, sotto un "intenso fuoco nemico".
L'agenzia palestinese Wafa denuncia nuovi raid israeliani in Cisgiordania, questa volta nei villaggi di Beit Liqya e el-Bireh, nei pressi di Ramallah. A Beit Liqya i militari hanno sparato lacrimogeni per disperdere la folla mentre nell'altro insediamento, vicino alla colonia israeliana di Psagot, sono state usate le armi da fuoco.
Almeno 67 palestinesi sono stati uccisi dall'alba di oggi dai raid israeliani,. Tra questi 33 solamente sono rimasti vittime negli attacchi nell'area di Gaza City.
