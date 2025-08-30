Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 694. Israele inasprisce la sua offensiva nei territori palestinesi. L'agenzia Wafa denuncia nuovi raid in Cisgiordania, nei villaggi di Beit Liqya e el-Bireh, nei pressi di Ramallah. Le Idf comunicano inoltre le prime fasi dell'attacco contro Gaza City. Il governo Netanyahu ha indicato di accelerare le operazioni e decine di migliaia di riservisti verranno richiamati. Le Idf riferiscono che la maggior parte delle infrastrutture umanitarie nel sud della Striscia è pronta ad accogliere la popolazione che sarà evacuata da Gaza City tra circa otto giorni. Gli attacchi hanno preso di mira anche gli Houthi. Ahmed Ghaleb Al-Rahwi, primo ministro del governo ribelle yemenita, è stato ucciso giovedì in un attacco israeliano a Sana'a.