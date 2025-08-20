M.O., il controverso corridoio E1 a est di Gerusalemme: che cos'è e perché interessa a Israele

Il progetto E1 era stato congelato nel 2012 per le forti pressioni sul secondo governo Netanyahu da parte della comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti e l'Europa. Il piano veniva infatti considerato come una vera e propria minaccia al processo di pace che si stava tentando di far progredire. Ora a ripresentare l'operazione sono stati i falchi del governo Netanyahu, tra cui il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich che ha dato l'annuncio del via libera al nuovo insediamento.