Israele richiamerà 60mila riservisti per la conquista di Gaza | La Francia: "È indegno accusarci di antisemitismo per il riconoscimento della Palestina"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 683. Da mercoledì Israele richiamerà circa 60mila riservisti in vista della nuova offensiva a Gaza City, previa approvazione da parte del ministro della Difesa. I militari riceveranno l'ordine dalle Idf almeno due settimane prima di doversi presentare in servizio. La Francia ha definito "indegna e abietta" l'accusa mossa da Benjamin Netanyahu al presidente Emmanuel Macron di alimentare l'antisemitismo con la sua decisione di riconoscere lo Stato palestinese. La proposta per un cessate il fuoco a Gaza, accettata lunedì da Hamas, riprende quasi integralmente un precedente piano approvato da Israele. Lo ha dichiarato il Qatar, mediatore nel conflitto. Hamas ha dato "una risposta molto positiva, riprendendo quasi integralmente" un piano "precedentemente accettato da Israele" su una tregua nella Striscia di Gaza, associata alla liberazione degli ostaggi trattenuti nel territorio palestinese.