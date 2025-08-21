M.O., Israele approva l'insediamento che divide in due la Cisgiordania | L'Anp: "Così diventa una prigione"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 684. Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich ha annunciato l'approvazione definitiva del controverso progetto di insediamento "E1" in Cisgiordania. Una decisione "storica", l'ha definita, che di fatto dividerebbe in due la Cisgiordania impedendo alcuna realizzazione di uno Stato unito di Palestina. L'Anp: "Il progetto frammenta l'unità del territorio trasformandolo in una vera e propria prigione". Tajani: "Inaccettabili i nuovi insediamenti in Cisgiordania". Hamas: "Israele disprezza la mediazione con il piano di conquista". La strategia per la presa di Gaza City, intanto, è stata approvata dal ministro della Difesa israeliano. Questo piano, secondo Macron, "porterà a una guerra permanente". L'esercito israeliano è pronto a richiamare circa 60mila riservisti in vista della nuova offensiva.