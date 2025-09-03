"Se cittadini italiani vengono arrestati in un Paese straniero, il governo non può intervenire. Se vengono arrestati verranno espulsi e avranno lo stesso trattamento che hanno avuto quelli che hanno fatto la stessa iniziativa qualche mese fa. Abbiamo seguito le vicende, li abbiamo accompagnati attraverso il nostro Consolato e la nostra Ambasciata. Il governo non è che può intervenire sugli arresti. Bisogna vedere quali leggi violano, ma in genere vengono fermati e vengono espulsi da Israele. Così come è stato in passato. Noi abbiamo fatto di tutto per accelerare i tempi dell'espulsione". Lo ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani, parlando di un eventuale arresto di italiani a bordo della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza.