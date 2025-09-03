Gaza City "zona di guerra", attacchi intensificati: un milione di palestinesi in fuga
© IPA
© IPA
Il presidente israeliano Herzog giovedì sarà da Papa Leone. Il messaggio delle Idf ai palestinesi: "Spostatevi da Gaza City". Il ministro Ben Gvir: "Gli europei proveranno il terrorismo in prima persona"di Redazione online
Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 698. La missione della Global Sumud Flotilla incontra un altro ostacolo: cinque delle trenta imbarcazioni in viaggio sono state costrette al rientro in porto a Barcellona a causa delle condizioni avverse del mare, per la seconda volta in due giorni. Il presidente francese Emmanuel Macron ha messo in guardia lo Stato ebraico contro qualsiasi "offensiva" o "tentativo di annessione" di territori, affermando che ciò non fermerà il movimento per il riconoscimento di uno Stato palestinese. L'esercito israeliano ha diffuso un messaggio urgente alla popolazione in vista dell'estensione dei combattimenti all'interno della città di Gaza, in cui avverte di spostarsi a Mawasi, un'area sulla costa dell'enclave lunga 14 chilometri e larga un chilometro che costituisce circa il 3% della Striscia. L'ufficio del presidente israeliano ha annunciato che Isaac Herzog sarà in Vaticano giovedì per incontrare papa Leone XIV. Il ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir ha condannato la decisione del Belgio di riconoscere uno Stato palestinese alle Nazioni Unite. "I Paesi europei che si abbandonano all'ingenuità e si arrendono alle manipolazioni di Hamas - ha affermato - finiranno per sperimentare il terrore in prima persona". Lo stesso Ben-Gvir ha anche presentato al governo un piano volto a fermare la Global Sumud Flotilla in base al quale tutti gli attivisti arrestati saranno trattenuti in detenzione prolungata.
© IPA
© IPA
Le condizioni avverse del mare hanno di nuovo ostacolato la Global Sumud Flotilla, che punta a rompere il blocco israeliano sulla Striscia di Gaza. Cinque della circa 30 imbarcazioni, salpate domenica dal porto di Barcellona, sono state forzate a rientrare nel porto catalano per la seconda volta in due giorni. Il vento sul nordest iberico era calato rispetto a domenica, quando la Flotilla era tornata in porto, ma il mare grosso, ha danneggiato le imbarcazioni più piccole, soprattutto a vela, costringendole al rientro.
"Se cittadini italiani vengono arrestati in un Paese straniero, il governo non può intervenire. Se vengono arrestati verranno espulsi e avranno lo stesso trattamento che hanno avuto quelli che hanno fatto la stessa iniziativa qualche mese fa. Abbiamo seguito le vicende, li abbiamo accompagnati attraverso il nostro Consolato e la nostra Ambasciata. Il governo non è che può intervenire sugli arresti. Bisogna vedere quali leggi violano, ma in genere vengono fermati e vengono espulsi da Israele. Così come è stato in passato. Noi abbiamo fatto di tutto per accelerare i tempi dell'espulsione". Lo ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani, parlando di un eventuale arresto di italiani a bordo della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza.
Emmanuel Macron ha messo in guardia Israele contro qualsiasi "offensiva" o "tentativo di annessione" di territori, affermando che ciò non fermerà il movimento per il riconoscimento di uno stato palestinese. "Nessuna offensiva, tentativo di annessione o spostamento di popolazioni fermerà lo slancio che abbiamo creato con il principe ereditario e a cui molti partner hanno già aderito", ha affermato il presidente francese, riferendo di un colloquio con l'erede al trono saudita, Mohammed bin Salman.
Commenti (0)