Onu: almeno 21mila bimbi a Gaza resi disabili a causa della guerra

Sono almeno 21mila i bambini a Gaza che vivono con disabilità causate dalla guerra tra Israele e Hamas dal 7 ottobre 2023. Lo rende noto il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità (Crpd). Circa 40.500 bambini hanno subito "ferite legate alla guerra" in quasi due anni, ha affermato il comitato, composto da esperti che si riuniscono due volte all'anno a Ginevra.