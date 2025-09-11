Il Parlamento europeo chiede ai Paesi Ue il riconoscimento della Palestina

Il testo, frutto di un compromesso tra i gruppi, non contiene una menzione diretta alle responsabilità di genocidio da parte di Israele. "Il Parlamento europeo invita gli Stati membri a valutare la possibilità di riconoscere lo Stato di Palestina nell'intento di realizzare la soluzione dei due Stati; ribadisce, al riguardo, la richiesta di quest'Aula che tutti gli ostaggi siano rilasciati immediatamente e che l'organizzazione terroristica Hamas non abbia alcun ruolo nel futuro di Gaza", si legge. La risoluzione "condanna con forza il blocco degli aiuti umanitari a Gaza da parte del governo israeliano, che ha provocato una carestia nel nord" della Striscia e "chiede l'apertura di tutti i pertinenti valichi di frontiera". Nel testo si invita inoltre "a ripristinare con urgenza il mandato e i finanziamenti dell'Unrwa, con un controllo rigoroso, e si oppone fermamente all'attuale sistema di distribuzione degli aiuti". Il Parlamento "condanna nei termini più duri i crimini barbari di Hamas contro Israele e chiede sanzioni concrete contro il gruppo terroristico" ma "sottolinea che tale diritto non può giustificare azioni militari indiscriminate a Gaza ed esprime preoccupazione per le continue operazioni militari nella Striscia". Nella risoluzione, gli eurodeputati "sostengono la decisione della presidente della Commissione europea di sospendere il sostegno bilaterale dell'Ue a Israele e di sospendere parzialmente l'accordo Ue-Israele in materia commerciale". I deputati "chiedono indagini complete su tutti i crimini di guerra e sulle violazioni del diritto internazionale, e di chiamare tutti i responsabili a rispondere delle proprie azioni". I membri del Parlamento Ue "sostengono inoltre le sanzioni europee contro coloni e attivisti israeliani violenti nella Cisgiordania occupata e a Gerusalemme Est, e contro i ministri israeliani Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir".