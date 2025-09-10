L'attacco di Israele a Doha scatena le diplomazie di tutto il mondo | Trump: avvisato ma Netanyahu ha deciso da solo

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 705. Israele ha condotto un raid mirato nel quartiere Leqtaifiya di Doha, in Qatar, colpendo presunti vertici politici di Hamas riuniti per negoziare un cessate il fuoco. L'attacco, battezzato "Atzeret HaDin" (o "Operation Summit of Fire"), sarebbe stato approvato dal presidente Usa Donald Trump e pianificato dall’Idf in collaborazione con lo Shin Bet. La Casa Bianca ha però smentito dicendo di essere stati messi a conoscenza ma non di aver approvato. Il raid ha provocato un’onda di condanne internazionali. Il Qatar lo ha definito una "palese violazione del diritto internazionale" e "atto vigliacco". Anche Italia, Germania, Regno Unito, Unione Europea, Turchia, Egitto e Iran si sono detti profondamente preoccupati, ammonendo sul rischio di un’ulteriore escalation. Secondo diversi analisti, l’attacco rischia di compromettere i tentativi di negoziazione di un cessate il fuoco e scambi di ostaggi, facendo precipitare il conflitto in una nuova fase di tensione regionale. Israele, per parte sua, ha dichiarato di aver agito unilateralmente e di assumersi la piena responsabilità dell’operazione.