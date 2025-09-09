Dal “Leone che si solleva” al "Giorno del giudizio": i nomi delle operazioni militari israeliane e perché vengono scelti

La Bibbia, ricorda il sito, resta una fonte di ispirazione costante: dai “nemici assoluti” associati ad Amalek, evocati anche dal premier Netanyahu, alle citazioni geografiche come la “Freccia di Bashan” in Siria. Non è un caso che quasi il 40% delle operazioni tra il 1948 e il 2007 portasse nomi biblici, secondo uno studio dell’Università Bar-Ilan. Gli altri si dividono tra termini bellici, naturali e difensivi, come “Margine protettivo”, “Guardiano delle mura” e “Spade di ferro”. Ed è in questo solco che vanno letti anche i nomi delle operazioni più recenti, dal 7 ottobre 2023 a oggi. Ecco quali sono