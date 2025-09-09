Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 704. Benjamin Netanyahu ha dichiarato che in due giorni Israele ha abbattuto "50 torri del terrore, e questo è solo l'inizio della manovra di terra su Gaza. Dico ai residenti: siete stati avvertiti, andate via da lì". Almeno sei persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in "un sospetto attacco terroristico" all'ingresso dello svincolo di Ramot Alon, a Gerusalemme. I due attentatori sono stati "neutralizzati" dalla polizia israeliana dopo essere saliti a bordo di un autobus alle porte della città e aver aperto il fuoco sui passeggeri. Esulta Hamas: "Benediciamo l'azione eroica, una risposta naturale ai crimini dell'occupazione". Gli Stati Uniti hanno intanto avanzato un'altra proposta per la tregua e la liberazione degli ostaggi. A detta di Donald Trump, lo Stato ebraico ha accettato le condizioni dell'accordo americano e "presto si arriverà a un accordo. È ora che anche Hamas le accetti, se non lo farà ci saranno gravi conseguenza. Questo è il mio ultimo avvertimento, non ce ne sarà un altro". Il gruppo fondamentalista ha dichiarato di essere pronto a sedersi al tavolo delle trattative, evidenziando tuttavia "alcuni punti da chiarire" prima di formalizzare il tutto. Secondo la bozza di tregua avanzata dagli Usa, tutti i 48 prigionieri israeliani verrebbero rilasciati il primo giorno in cambio di migliaia di miliziani. Hamas ha dichiarato inaccettabile questo aspetto.