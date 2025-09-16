Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
lezione sospesa

Pisa, blitz di studenti pro Palestina all'Università: contuso un prof "sionista"

16 Set 2025 - 16:01
© IPA

© IPA

Un gruppo di studenti pro Palestina ha fatto irruzione in un'aula del polo Piagge all'Università di Pisa interrompendo una lezione del dipartimento di scienze politiche, tenuta dal professor Rino Casella. Il docente associato di diritto comparato è stato definito come "professore sionista". L'insegnante ha provato a opporsi senza riuscirvi e l'aula è stata occupata. Casella è andato al Pronto soccorso per alcune contusioni subite nel tentativo di impedire il blitz e poi si è recato in questura a sporgere denuncia. Diversi video e foto sono stati diffusi sui social degli studenti.

palestina
pisa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri