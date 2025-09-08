Londra, spunta un nuovo murale di Banksy: un giudice picchia un manifestante

Banksy colpisce ancora. Un nuovo murale del misterioso street artist è comparso sulla facciata dell'edificio delle Royal Courts of Justice, sede dell'Alta corte di giustizia di Londra e della Corte d'appello di Inghilterra e Galles. L'opera raffigura un giudice, con parrucca tradizionale e toga, che picchia con il caratteristico martelletto un manifestante disarmato. Quest'ultimo tiene in mano un cartello sporco di sangue. Anche se non c'è un riferimento esplicito a un dato avvenimento, alcuni attivisti hanno interpretato il murale come un rimando al bando imposto dal governo britannico al gruppo Palestine Action, definito "organizzazione terroristica". Nei giorni scorsi, circa 900 persone sono state arrestate proprio a Londra nel corso di una manifestazione a sostegno del gruppo.