Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
ALL'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Londra, spunta un nuovo murale di Banksy: un giudice picchia un manifestante

Alcuni attivisti hanno associato l'opera dello street artist ai recenti arresti di pro-Pal nella capitale inglese

08 Set 2025 - 18:13
1 di 2
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Banksy colpisce ancora. Un nuovo murale del misterioso street artist è comparso sulla facciata dell'edificio delle Royal Courts of Justice, sede dell'Alta corte di giustizia di Londra e della Corte d'appello di Inghilterra e Galles. L'opera raffigura un giudice, con parrucca tradizionale e toga, che picchia con il caratteristico martelletto un manifestante disarmato. Quest'ultimo tiene in mano un cartello sporco di sangue. Anche se non c'è un riferimento esplicito a un dato avvenimento, alcuni attivisti hanno interpretato il murale come un rimando al bando imposto dal governo britannico al gruppo Palestine Action, definito "organizzazione terroristica". Nei giorni scorsi, circa 900 persone sono state arrestate proprio a Londra nel corso di una manifestazione a sostegno del gruppo.

Leggi anche

Trieste, inaugurata la mostra dedicata a Banksy: per la prima volta si punta sul suo talento di comunicatore

"The World of Bansky - The immersive Experience" fa tappa a Napoli

La rivendicazione

 Banksy ha rivendicato la paternità dell'opera pubblicandone le immagini sul proprio account Instagram. La didascalia riporta il luogo dell'opera, "Royal Courts Of Justice, Londra". Defend Our Juries, il gruppo che ha organizzato la protesta a sostegno di Palestine Action, ha dichiarato in un comunicato che il murale "rappresenta con forza la brutalità scatenata" dal divieto governativo. "Quando la legge viene usata come strumento per reprimere le libertà civili, non estingue il dissenso, ma lo rafforza", si legge nella nota. Lunedì 8 settembre gli agenti della sicurezza all'esterno del tribunale hanno coperto il murale con teli di plastica nera e due barriere metalliche.

Il precedente

 Non è la prima volta che le opere di Banksy vengono associate alla guerra a Gaza. A dicembre 2024, lo street artist ha svelato sui social una nuova opera: una Madonna che tenta di allattare un bambino. Il seno della donna appare perforato dal metallo arrugginito su cui poggia il murale, mentre il piccolo sembra angosciato e incapace di nutrirsi. Secondo alcuni commentatori, l'opera rievoca l'emergenza umanitaria in corso nella Striscia. Si tratta di un tema molto caro a Banksy, che in passato aveva preso di mira, con una sua opera, il muro innalzato da Israele al confine con il territorio palestinese in Cisgiordania. Le opere di Banksy spesso affrontano temi politici: molte delle sue opere criticano le politiche governative in materia di migrazione e guerra.

Visualizza il post su Instagram
 

Ti potrebbe interessare

banksy
murale
londra

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema