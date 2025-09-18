Logo Tgcom24
Mondo
TENSIONE ALLE STELLE

Francia, proteste per la Finanziaria: 170 manifestazioni, decine di blocchi e di fermi

18 Set 2025 - 10:13
La Francia è attraversata da un'altra giornata di proteste contro il rigore della legge finanziaria 2026. La polizia ha riferito di oltre 170 manifestazioni in tutto il Paese, a fronte dei 250 cortei dichiarati. Finora sono state fermate 37 persone e disposti almeno 63 blocchi di strade o strutture. A Parigi, dove è prevista la manifestazione più grande, è scattato anche lo sciopero di metropolitane e bus, centinaia di negozi sono rimasti chiusi e le banche e i negozi di cellulari hanno elevato le misure di sicurezza.

