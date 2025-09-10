Francia, Lecornu nuovo primo ministro: "Ce la faremo", ma il Paese è in fiamme

Emmanuel Macron nomina Sébastien Lecornu premier nel giorno delle proteste nazionali: oltre 200 fermi e tensioni a Parigi, Rennes e Tolosa
Nel giorno dell'insediamento del nuovo primo ministro francese, Sébastien Lecornu, la Francia si presenta divisa, scossa da una nuova ondata di manifestazioni che ha coinvolto numerose città e portato a centinaia di fermi. Lecornu, 39 anni, ex ministro della Difesa e fedelissimo di Emmanuel Macron, ha ricevuto l'incarico a mezzogiorno a Matignon, succedendo a François Bayrou, sfiduciato dall'Assemblée nationale. La sua nomina rappresenta il quinto cambio al vertice del governo dall'inizio del secondo mandato di Macron e arriva in un momento di forti tensioni sociali. "Ce la faremo", ha dichiarato Lecornu durante la cerimonia di passaggio dei poteri, promettendo un approccio riformista, ma anche la necessaria "rottura" con le vecchie dinamiche politiche.
Subito dopo l'insediamento, ha annunciato l'avvio di incontri con le forze politiche per cercare un equilibrio istituzionale utile ad affrontare la crisi. Intanto, il Paese è scosso dalla mobilitazione "Blocchiamo tutto", con proteste e blocchi in decine di città, da Parigi a Rennes, da Lione a Tolosa, che hanno portato all'arresto di oltre 200 persone. Il compito di Lecornu sarà ora duplice: ricompattare una maggioranza politica frammentata e gestire una crescente pressione sociale che rischia di compromettere ulteriormente la stabilità della Repubblica.
Sébastien Lecornu ha assunto ufficialmente la carica di primo ministro in una cerimonia sobria ma carica di significato, avvenuta a mezzogiorno a Matignon, storica sede del governo francese. Il passaggio delle consegne con François Bayrou si è svolto alla presenza di rappresentanti istituzionali e media, in un clima segnato dalla consapevolezza della complessità politica che attende il nuovo premier. Lecornu ha ricevuto l'incarico dal presidente Emmanuel Macron con una missione chiara: costruire un nuovo equilibrio parlamentare e presentare una legge di bilancio condivisa entro i prossimi mesi.
Si tratta di un compito particolarmente arduo, considerando che Bayrou, suo predecessore, era stato sfiduciato dall'Assemblée nationale, e che le opposizioni sembrano già pronte a contestare la nuova leadership. Il nuovo premier ha dichiarato che inizierà immediatamente i colloqui con le forze politiche per "misurare le attese dei francesi" e ha ribadito la sua volontà di lavorare "con umiltà e senso del dovere".
Mentre a Matignon si celebrava il passaggio dei poteri, nelle strade francesi montava la protesta. La mobilitazione nazionale, ribattezzata "Blocchiamo tutto", ha assunto nelle ultime ore toni sempre più accesi. Le autorità hanno registrato oltre 200 fermi, di cui 132 nella sola regione parigina. Le manifestazioni hanno assunto forme diverse: dai cortei pacifici ai blocchi stradali, passando per incendi di veicoli e scontri con le forze dell'ordine.
A Parigi, il périphérique è stato bloccato in più punti, in particolare alle porte de la Chapelle, Bagnolet e Montreuil, con roghi accesi dagli studenti in sciopero. Nei pressi della Gare du Nord, la polizia ha impedito l'accesso a centinaia di manifestanti. A Rennes, l'incendio di un autobus sulla tangenziale Sud ha provocato danni strutturali, con l'ipotesi di un ponte indebolito dall'esplosione. Anche a Nantes, Lione, Lille e Tolosa si sono registrati momenti di forte tensione. Le forze dell'ordine hanno mobilitato oltre 80.000 agenti a livello nazionale, 6.000 dei quali solo a Parigi, per cercare di contenere le proteste.
La scelta di Sébastien Lecornu è stata letta da molti osservatori come una mossa di continuità da parte di Emmanuel Macron. Lecornu è considerato un uomo di fiducia dell'Eliseo, già titolare della Difesa e figura centrale nel precedente governo. Il suo incarico prevede un compito prioritario: garantire la stabilità politica e istituzionale attraverso la presentazione e approvazione della legge di bilancio 2026. Secondo fonti vicine al governo, il nuovo premier dovrà negoziare con un Parlamento frammentato, dove nessuna forza politica dispone di una maggioranza solida. In questo contesto, la capacità di mediazione e la fermezza decisionale saranno elementi centrali per evitare una nuova paralisi. "Ci riusciremo", ha detto Lecornu nel suo primo discorso da premier, aggiungendo che "saranno necessarie delle rotture, non solamente nella forma e nel metodo". Un chiaro riferimento alla volontà di imprimere un cambio di passo, pur rimanendo all'interno dell'impostazione istituzionale voluta da Macron.
Le prime reazioni politiche alla nomina di Lecornu non si sono fatte attendere. Marine Le Pen ha commentato la decisione parlando dell'"ultima cartuccia del macronismo", ipotizzando un'alternativa futura guidata da Jordan Bardella. Dall'altra parte, la sinistra radicale ha annunciato l'intenzione di presentare una mozione di sfiducia già nei prossimi giorni. Il nuovo premier dovrà quindi affrontare fin da subito un contesto parlamentare ostile, nel quale sarà chiamato a costruire alleanze trasversali per garantire la sopravvivenza del suo governo. La nomina arriva in un momento di fragilità politica: Lecornu è il quinto primo ministro in due anni, il terzo dopo la dissoluzione del precedente esecutivo, e simbolo di una governance in affanno. Riuscire a ottenere un voto di fiducia, portare avanti la legge di bilancio e rispondere alle richieste sociali rappresentano sfide immediate e di ampio respiro. La tenuta dell'esecutivo dipenderà ora dalla capacità del nuovo premier di conciliare dialogo istituzionale e fermezza decisionale.
