Francia, Lecornu nuovo primo ministro: "Ce la faremo", ma il Paese è in fiamme

Nel giorno dell'insediamento del nuovo primo ministro francese, Sébastien Lecornu, la Francia si presenta divisa, scossa da una nuova ondata di manifestazioni che ha coinvolto numerose città e portato a centinaia di fermi. Lecornu, 39 anni, ex ministro della Difesa e fedelissimo di Emmanuel Macron, ha ricevuto l'incarico a mezzogiorno a Matignon, succedendo a François Bayrou, sfiduciato dall'Assemblée nationale. La sua nomina rappresenta il quinto cambio al vertice del governo dall'inizio del secondo mandato di Macron e arriva in un momento di forti tensioni sociali. "Ce la faremo", ha dichiarato Lecornu durante la cerimonia di passaggio dei poteri, promettendo un approccio riformista, ma anche la necessaria "rottura" con le vecchie dinamiche politiche.

Subito dopo l'insediamento, ha annunciato l'avvio di incontri con le forze politiche per cercare un equilibrio istituzionale utile ad affrontare la crisi. Intanto, il Paese è scosso dalla mobilitazione "Blocchiamo tutto", con proteste e blocchi in decine di città, da Parigi a Rennes, da Lione a Tolosa, che hanno portato all'arresto di oltre 200 persone. Il compito di Lecornu sarà ora duplice: ricompattare una maggioranza politica frammentata e gestire una crescente pressione sociale che rischia di compromettere ulteriormente la stabilità della Repubblica.