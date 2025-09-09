Francia, Macron nomina Sebastien Lecornu nuovo premier

Il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto Sebastien Lecornu come nuovo premier. L'attuale ministro della Difesa, 39 anni, è un fedelissimo del leader dell'Eliseo e succede a Francois Bayrou, sfiduciato lunedì dal Parlamento. Il mandato esplorativo è stato assegnato, ha continuato l'Eliseo, "in vista dell'adozione del bilancio nazionale e della costruzione degli accordi indispensabili alle decisioni dei prossimi mesi".