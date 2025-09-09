Logo Tgcom24
Mondo
scelta ricaduta sul fedelissimo

Francia, Macron nomina Sebastien Lecornu nuovo premier

L'attuale ministro della Difesa succede a Francois Bayrou, sfiduciato lunedì dal Parlamento. Il nuovo premier ha un mandato esplorativo per trovare una maggioranza parlamentare

09 Set 2025 - 20:20
© Ansa

© Ansa

Il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto Sebastien Lecornu come nuovo premier. L'attuale ministro della Difesa, 39 anni, è un fedelissimo del leader dell'Eliseo e succede a Francois Bayrou, sfiduciato lunedì dal Parlamento. Il mandato esplorativo è stato assegnato, ha continuato l'Eliseo, "in vista dell'adozione del bilancio nazionale e della costruzione degli accordi indispensabili alle decisioni dei prossimi mesi".

Le Pen: "Ultime cartucce di Macron, dopo voto premier sarà Bardella"

 Emmanuel Macron "sta sparando le ultime cartucce di 'macronismo', rintanato nella sua ristretta cerchia di fedelissimi. Dopo le inevitabili future elezioni legislative, il Primo Ministro si chiamerà Jordan Bardella". Lo scrive su 'X' Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, commentando la decisione di Emmanuel Macron di nominare Sebastien Lecornu nuovo premier francese dopo le dimissioni di Francois Bayrou in seguito al voto di sfiducia di ieri.

Mélenchon: "Nomina Lecornu è una commedia triste"

 Il leader della France Insoumise (Lfi), Jean-Luc Mélenchon, dopo la nomina di Sébastien Lecornu come nuovo premier della Francia, denuncia ''una triste commedia'' e torna ad invocare le dimissioni del presidente, Emmanuel Macron.

