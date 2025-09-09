Francia, Bayrou alle 12 all'Eliseo per dare le dimissioni

Difficile la strada per una vera "coabitazione" con Républicains e socialisti insieme, i quali parteciperebbero solo in cambio di importanti concessioni, come la tassa sui "super ricchi" che ha fatto tanto discutere negli ultimi giorni (almeno il 2% sui patrimoni di oltre 100 milioni di euro). Faure ha però rifiutato di dire se il PS sarebbe disposto a trattare con un premier uscito dalla coalizione uscente. Gabriel Attal, ex premier capo del partito macroniano di Renaissance, ha ribadito questa mattina la sua proposta di un "negoziatore" che avvii delle trattative in vista della finanziaria 2026 prima ancora della nomina di un primo ministro: il nome che circola è quello del centrista Charles de Courson.