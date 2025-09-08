È caduto dopo meno di nove mesi il governo francese guidato dal centrista François Bayrou. L'Assemblea Nazionale, la Camera bassa del Parlamento, ha votato a larga maggioranza contro la fiducia al premier: 194 voti a favore, 364 contrari. Bayrou si era presentato in Aula per tenere un discorso di politica generale. "Ho voluto io questa prova, il rischio più grande sarebbe stato non correre rischi", aveva dichiarato il primo ministro che presenterà martedì le dimissioni. Il presidente Emmanuel Macron ha "preso atto" della caduta del governo Bayrou e nominerà un successore "nei prossimi giorni". Lo rende noto l'Eliseo.