17 uomini e 17 donne Francia, 34 ministri nel nuovo governo Bayrou: Darmanin alla Giustizia e Lombard all'Economia

Barrot è stato confermato agli Esteri, mentre l'ex premier Borne va all'Istruzione. La prima riunione del Cdm è in programma per il 3 gennaio. I socialisti: "Non è un governo, è una provocazione"