Francia, il nuovo premier è il centrista Francois Bayrou

"L'incarico di primo ministro affidato a François Bayrou è una scelta saggia e lungimirante da parte del presidente Emmanuel Macron. Nella sua lunga carriera politica, François Bayrou ha dimostrato di essere un uomo del dialogo, dell'equilibrio e della visione, qualità oggi più che mai indispensabili per affrontare le sfide complesse che attendono la Francia". Lo ha affermato in una nota l'eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi. "La scelta mi rende inoltre particolarmente orgoglioso anche in qualità di segretario generale del Partito democratico europeo, di cui Bayrou è fondatore e presidente dal 2004", ha osservato il liberale, evidenziando che "con il suo impegno costante nel costruire ponti tra le diverse forze politiche e la sua capacità di interpretare al meglio lo spirito della Quinta Repubblica, Bayrou incarna appieno il ruolo cruciale rappresentato dalle forze centrali in un panorama sempre più polarizzato e saprà favorire la collaborazione tra schieramenti differenti, promuovendo coesione e unità in un parlamento frammentato".