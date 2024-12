Francia, Mayotte devastata dall'uragano: si temono centinaia di morti | Macron: "Lutto nazionale"

La Francia teme ''centinaia se non migliaia'' di morti a Mayotte, l'arcipelago francese nell'Oceano indiano colpito dalla furia devastatrice dell'uragano Chido. A due giorni dal passaggio del tornado - il più intenso mai verificatosi nella zona da 90 anni - le raffiche da oltre 220 km orari hanno seminato danni catastrofici, con devastazioni alle case e a infrastrutture vitali come ospedali, strade e telecomunicazioni. Una situazione descritta dai residenti come ''apocalittica''. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che dichiarerà il lutto nazionale.