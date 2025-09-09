Chi è Sébastien Lecornu, il fedelissimo di Macron: ecco le sfide che lo attendono

Sébastien Lecornu, ministro della Difesa dal 2022 e unico esponente rimasto "dell'ala Macron" fin dal 2017, succede ufficialmente a François Bayrou il 9 settembre 2025. La sua nomina, confermata dall'Eliseo e definita da osservatori politici una scelta di fiducia, arriva in un momento delicato per la Francia: il Paese è stretto tra debito pubblico record, scontri parlamentari e tensioni sociali. Emmanuel Macron, dopo il passo indietro di Bayrou a seguito della bocciatura sulla legge di bilancio, ha puntato su un fedelissimo capace di mediare e di reggere le pressioni. Lecornu, 39 anni, si trova così a guidare un governo fragile, chiamato a rassicurare i mercati e a garantire stabilità istituzionale in un clima segnato da proteste e crescente sfiducia.