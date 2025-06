Francia, i maggiori siti porno bloccano la loro attività per protestare contro la legge sulla verifica dell'età

Alcuni fra i principali siti pornografici sul web, fra i quali Pornhub, YouPorn e Redtube hanno annunciato la cessazione dell'attività in Francia in segno di protesta contro la legge francese sulla verifica dell'età degli utenti. La casa madre dei siti in questione, Aylo, ha affermato che l'attività di diffusione di contenuti pornografici terminerà oggi a mezzanotte in Francia e che al posto dei contenuti delle piattaforme i francesi troveranno l'immagine di una "Marianne", simbolo della Repubblica francese, con la scritta "La libertà non ha pulsanti di off".