Onlyfans, l'insegnante di Treviso sospesa chiede il reintegro: "Voglio tornare a insegnare"

Resta ancora incerto il futuro professionale di Elena Maraga all'interno dell'istituto. Alla domanda se la scuola intenda procedere con il licenziamento, l'avvocato Canal spiega al Gazzettino: "Non so se procederanno con il licenziamento. Vediamo i prossimi giorni che cosa succederà". Nonostante l'incertezza, emerge la volontà di entrambe le parti di trovare una soluzione alla vicenda. "Maraga non vuole chiudere quello che sta facendo, vuole continuare a fare la maestra". L'insegnante di 29 anni ha sempre evidenziato di aver svolto correttamente il proprio lavoro, e di non aver mai pubblicato contenuti pornografici sulle piattaforme digitali. Secondo quanto emerso, non sussisterebbero al momento basi contrattuali solide per un eventuale licenziamento, in quanto pare non esistere un codice etico interno che vieti esplicitamente attività.