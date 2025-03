Elena Maraga, da maestra della parrocchia a OnlyFans: contro il suo licenziamento arriva la petizione

La scuola, un asilo cattolico, ha sospeso temporaneamente l’educatrice, in attesa di una decisione definitiva prevista per mercoledì 19 marzo. Il rischio licenziamento è concreto, e si parla di un possibile codice etico futuro per gli insegnanti delle scuole parrocchiali, che potrebbe regolamentare anche la loro vita privata. Ma Elena non si arrende: "Non ho fatto nulla di male", ha dichiarato a La Zanzara su Radio 24, sottolineando che il suo contratto prevede una clausola morale, ma lei non ritiene di averla violata.