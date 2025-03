Maestra di un asilo parrocchiale a Treviso rischia licenziamento: "Vende foto e video porno su Onlyfans"

La vicenda, riportata da Il Gazzettino di Treviso, ha preso piede quando alcuni scatti espliciti della maestra sono arrivati agli occhi delle famiglie. L’educatrice utilizzava OnlyFans per arrotondare lo stipendio, offrendo contenuti a pagamento e sfruttando Telegram per attirare un pubblico più ampio. Nonostante la riservatezza del suo “secondo lavoro”, internet non perdona: i genitori l’hanno riconosciuta, sollevando un polverone. La scuola non è rimasta a guardare: la docente è stata convocata e messa di fronte a una scelta drastica: smettere con i contenuti erotici o dire addio al posto di lavoro.