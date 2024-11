Inchiesta su Onlyfans, ecco chi c'è dietro il calippo tour: Ice Boy italiano con base a Bucarest

Uno dei manager più importanti delle onlyfanser sarebbe un italiano, noto con il nome di Ice Boy. Vivrebbe in Romania in una villa con piscina in cui avrebbe girato dei video con le creator. La troupe del programma di Rete 4 si è così recata sul posto per cercare di approfondire i dettagli della sua agenzia. "Ice Boy è stato qui in affitto, ma è andato via", spiega una persona che si identifica come il proprietario della villa. E aggiunge: "Ha preso in affitto la casa da me per circa un anno e qui viveva con la sua ragazza. Lui aveva un'agenzia di Onlyfans, ma non sono sicuro. Quando ha preso l'affitto non l'ha fatto con il suo nome, ma con la sua agenzia "Ice marketing". Anche un'altra ragazza al telefono conferma che Ice Boy è il suo manager: "Io lo conosciuto tramite Sofia perché volevo portare dei contenuti un po' più spinti di quelli che già facevo. Lui ha una buona base in più su tutto". E conclude: "Io ho un rapporto prettamente lavorativo con lui, quindi ci sentiamo solo se ha novità o qualcosa. Ice non risponde neanche alle chiamate, ci sentiamo per messaggio perché è tanto impegnato".