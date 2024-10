La polemica non si è fermata lì. Billboard ha infatti voluto fare un controllo su quanto arriverebbe alla popstar da Spotify. La rivista quindi cita il sito kworb.net, che risulterebbe abbastanza accurato, secondo il quale al 17 ottobre il numero di stream giornalieri della Allen su Spotify era di circa 851.623. Se così fosse, secondo Music Streaming Royalty Calculator, Spotify avrebbe pagato un totale di 4.077 dollari al giorno, di cui 3.239 dollari destinati alla registrazione del suono per il proprietario del copyright, 336 dollari di diritti meccanici all'editore, che paga l'autore della canzone, e 503 dollari di diritti di esecuzione alle organizzazioni di diritti di esecuzione (ASCAP, BMI, ecc.). Citando queste cifre qualcuno su "X" è arrivato a dire che stanti così le cose la Allen da Spotify porterebbe a casa quasi un milione e mezzo di dollari all'anno. Un'affermazione che ha fatto infuriare la cantautrice che ha ripostato il tweet di "PopCrave" commentando che ciò "è incredibilmente fuorviante, ma non sono abbastanza intelligente da spiegare come faccio a guadagnare una minuscola percentuale di quello che viene citato qui. Devi solo fidarti del fatto che al capitalismo neoliberista non interessa che gli artisti vengano pagati per il loro lavoro". In effetti, già dalle cifre riportate da Billboard si capisce che gran parte di quella cifra non va a Lily Allen.