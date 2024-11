"Onlyfans", la creator Paolina rimasta incinta durante il "Calippo Tour": "Assicuravano rapporti protetti"

Secondo la content creator Paolina, il padre è l'influencer salernitano Guglielmo, 25 anni, conosciuto sui social con il nome di Dottor Bavaro, 240mila followers su TikTok. Dopo l'approdo nel mondo di "Onlyfans", la sua visibilità social è cresciuta in modo esponenziale così come il sospetto che in realtà la gravidanza sia il frutto di una trovata pubblicitaria, orchestrata da un'agenzia specializzata. Un video pubblicato sul profilo di Bavero mostra il momento in cui il medico comunica all'influencer e a Paolina l'esito del test a cui seguono liti tra i due e minacce di querele.