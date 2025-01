Michelle Comi: "OnlyFans aperto per gioco ma mi arrivano soldi"

"La gente si abbona per parlare con me, non vedo come possa essere questo un lavoro da escort - prosegue Michelle Comi - Non ho mai pagato una vacanza in vita mia, mi hanno sempre mantenuta uomini facoltosi che provano a conquistarmi. Le belle ragazze da che mondo è mondo sono mantenute da uomini benestanti. È come quando un ragazzo ti porta fuori a cena e ti regala una rosa, nel mio caso mi fanno regali differenti, ma non c'è nulla in cambio, io alla fine queste persone neanche le vedo. OnlyFans non lo chiudo, sono soldi regalati" aggiunge rispondendo alle provocazioni di Vladimir Luxuria ospite in studio.