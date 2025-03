Troppi docenti su OnyFans, il ministero dell'Istruzione lavora a un codice di comportamento

I rapinatori sono riusciti a rubare due telefoni di Giulio Leone, "ma non ci hanno portato via i soldi - ha aggiunto -. Sono qui per dirvi di stare attenti. Gli aggressori erano quattro". L'influencer ha inoltre detto di aver chiesto aiuto ai clienti di un locale kebab, ma nessuno sarebbe intervenuto in suo soccorso. Oltre al video Bianchi in una storia Instagram ha voluto ringraziare i carabinieri e l'ambulanza arrivati poi sul posto. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei militari.