Netanyahu: "Combatteremo gli appelli per uno Stato palestinese" | In aumento l'attività aerea sulla Global Sumud Flotilla

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 717. Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo hanno riconosciuto lo Stato di Palestina alla vigilia dell'Assemblea generale dell'Onu. Sono oltre 150 i Paesi del mondo ad averlo fatto. La mossa provoca l'ira di Netanyahu: "Non ci sarà alcuno Stato palestinese, si mette in pericolo la stessa esistenza di Israele". Ancora più dura la risposta dei ministri dell'ultradestra Ben Gvir e Miki Zohar che propongono di occupare per rappresaglia l'intera Cisgiordania. Dal Papa un nuovo monito per "Gaza martoriata": "Porre fine alla violenza e all'esilio forzato". In aumento l'attività aerea sulla Global Sumud Flotilla.