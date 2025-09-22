Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Netanyahu: "Combatteremo gli appelli per uno Stato palestinese" | In aumento l'attività aerea sulla Global Sumud Flotilla

Israele: "Eliminati numerosi terroristi nelle ultime 24 ore". La Giordania riapre parzialmente il valico di Allenby. Hamas pubblica una foto dei 47 ostaggi israeliani

di Redazione online
22 Set 2025 - 00:11
1 di 4
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 717. Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo hanno riconosciuto lo Stato di Palestina alla vigilia dell'Assemblea generale dell'Onu. Sono oltre 150 i Paesi del mondo ad averlo fatto. La mossa provoca l'ira di Netanyahu: "Non ci sarà alcuno Stato palestinese, si mette in pericolo la stessa esistenza di Israele". Ancora più dura la risposta dei ministri dell'ultradestra Ben Gvir e Miki Zohar che propongono di occupare per rappresaglia l'intera Cisgiordania. Dal Papa un nuovo monito per "Gaza martoriata": "Porre fine alla violenza e all'esilio forzato". In aumento l'attività aerea sulla Global Sumud Flotilla.

Leggi anche

Il Parlamento europeo chiede ai Paesi Ue il riconoscimento della Palestina

Global Sumud Flotilla, cos'è la flotta internazionale pronta a salpare per portare aiuti a Gaza

israele guerra hamas
israele
hamas
usa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema