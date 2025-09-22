Corteo per Gaza, Meloni: "Da Milano immagini indegne, tutti condannino"

Tajani: "Non è con la violenza, aggredendo le forze della ordine, bloccando autostrade, stazioni e porti che si aiuta la popolazione civile palestinese". Sala: "Il vandalismo non trova giustificazione"
"Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti "pro-Pal", sedicenti "anti-fa", sedicenti "pacifisti" che devastano la stazione e generano scontri con le forze dell'ordine". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando gli scontri avvenuti davanti alla Stazione Centrale durante il corteo per Gaza. "Violenze e distruzioni - sottolinea il premier - che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti. Un pensiero di vicinanza alle forze dell'ordine, costrette a subire la prepotenza e la violenza gratuita di questi pseudo-manifestanti. Mi auguro parole chiare di condanna da parte degli organizzatori dello sciopero e da tutte le forze politiche".
"Non è con la violenza, aggredendo le forze della ordine, bloccando autostrade, stazioni e porti che si aiuta la popolazione civile palestinese. Comportamenti gravi che creano anche un danno all'economia, con i turisti in fuga". Lo scrive sui social il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Questo non ha nulla a che vedere con il diritto allo sciopero sancito dall'articolo 40 della Costituzione. Solidarietà alle forze dell'ordine, bersaglio incolpevole di questa violenza. Io sono a New York per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Qui il governo è al lavoro per aiutare il popolo palestinese e costruire la pace in Medioriente", aggiunge.
Il presidente del Senato Ignazio La Russa, su Facebook, ha scritto: "Forze dell'ordine, cittadini e lavoratori "presi in ostaggio" per ore dall'occupazione di autostrade e stazioni ferroviarie e dalla violenza inaccettabile di centinaia di delinquenti che si professano pacifisti ma che in realtà stanno dando vita a vergognose guerriglie urbane. Assistiamo ad azioni che nulla hanno a che fare con la protesta per Gaza e che tutti, e ripeto tutti, dovrebbero condannare. Solidarietà forte, vera, sincera, alle forze dell'ordine aggredite, ai cittadini e al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ancora una volta vittima di vile minacce".
"Esprimo la mia solidarietà ai cittadini, alle Forze dell'ordine e al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per i gravi atti messi in campo da qualche manifestante in diverse città. Vandalismo, gesti violenti e linguaggio d'odio sono da condannare e offuscano le motivazioni e la legittimità di qualsiasi manifestazione". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
Anche il sindaco di Milano Beppe Sala prende posizione: "Il vandalismo di oggi, causato da frange violente, non trova giustificazione e certamente non aiuta la causa di Gaza. In queste ultime settimane si sono succedute a Milano manifestazioni molto partecipate a difesa della causa Palestinese, sempre in maniera pacifica", aggiunge.
