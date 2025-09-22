Logo Tgcom24
Sciopero per Gaza, manifestanti bloccano la tangenziale di Bologna

Alcuni manifestanti sono entrati anche con fumogeni e bandiere sull'Autostrada, interrompendo il traffico

22 Set 2025 - 15:40
00:39 

Il corteo per Gaza, organizzato da  sindacati di base e studenti, è entrato sulla tangenziale di  Bologna e l'ha di fatto bloccata. Alcuni manifestanti sono  entrati anche con fumogeni e bandiere sull'Autostrada, interrompendo il traffico. Il presidio di polizia posto a metà di via Stalingrado si è  infatti aperto e ha lasciato passare i manifestanti, fra le urla  di gioia del corteo, che, scortato dalla polizia, ha raggiunto  la tangenziale. 

