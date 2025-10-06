Raid su Leopoli, paura per 110 italiani in treno ma Tajani rassicura: "Stanno bene" | Merz: "I droni sull'Ue sono un pericolo"

Ucraina, le bombe russe devastano un villaggio vicino a Leopoli: morti e feriti FOTO
Un attacco russo senza precedenti colpisce l’Ucraina occidentale: cinque morti e 18 feriti. Coinvolti anche attivisti italiani di ritorno da una missione a Kharkivdi Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.321. Una notte di terrore ha colpito Leopoli, nel cuore dell’Ucraina occidentale, in quello che il governo locale definisce “il peggior attacco dall’inizio dell’invasione”. Cinque le vittime, tra cui un’adolescente, e almeno 18 i feriti. Sotto le bombe anche le infrastrutture energetiche, con blackout diffusi e temperature in calo. Tra i coinvolti, anche 110 attivisti pacifisti italiani del Movimento Europeo di Azione Nonviolenta (Mean), in viaggio su un treno partito da Kharkiv e diretto verso il confine polacco. “Il cielo era illuminato a giorno, abbiamo sentito le esplosioni e visto gli incendi”, hanno raccontato. Nessun ferito tra loro. La Polonia ha fatto decollare i jet da difesa. Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede una reazione più forte da parte di Usa e Ue: “Putin sta solo prendendo in giro l’Occidente”.
Il fenomeno dei droni è "una grave minaccia alla nostra sicurezza". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz stasera durante il talk show della domenica moderato da Caren Miosga sul canale ARD. "Finora non abbiamo registrato alcun incidente o episodio che abbia coinvolto droni armati. Si tratta di tentativi di spionaggio. Sono anche tentativi di destabilizzare la popolazione", ha aggiunto affermando che il governo intende intervenire per contrastare tali fenomeni. "Non è chiaro da dove vengano i droni, ha aggiunto, sottolineando che "probabilmente vengono dalla Russia".
