Raid su Leopoli, paura per 110 italiani in treno ma Tajani rassicura: "Stanno bene" | Merz: "I droni sull'Ue sono un pericolo"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.321. Una notte di terrore ha colpito Leopoli, nel cuore dell’Ucraina occidentale, in quello che il governo locale definisce “il peggior attacco dall’inizio dell’invasione”. Cinque le vittime, tra cui un’adolescente, e almeno 18 i feriti. Sotto le bombe anche le infrastrutture energetiche, con blackout diffusi e temperature in calo. Tra i coinvolti, anche 110 attivisti pacifisti italiani del Movimento Europeo di Azione Nonviolenta (Mean), in viaggio su un treno partito da Kharkiv e diretto verso il confine polacco. “Il cielo era illuminato a giorno, abbiamo sentito le esplosioni e visto gli incendi”, hanno raccontato. Nessun ferito tra loro. La Polonia ha fatto decollare i jet da difesa. Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede una reazione più forte da parte di Usa e Ue: “Putin sta solo prendendo in giro l’Occidente”.