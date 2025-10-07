Oro, le quotazioni dei futures superano i 4.000 dollari l'oncia

I prezzi dei futures per dicembre raggiungono quota 4.002 per i contratti a scadenza dicembre. Il perdurare dello shutdown Usa e le tensioni internazionali dietro i forti rialzi
© -afp
Prosegue senza freni la corsa dell'oro. I futures per dicembre hanno superato sul Comex la soglia dei 4.000 dollari l'oncia, attestandosi a quota 4.006. Anche il prezzo spot si avvicina allo stesso livello portandosi, con un rialzo dello 0,57%, a 3.982 dollari.
Il più prezioso tra i metalli viene pagato 4.002 dollari l'oncia per i contratti a scadenza dicembre 2025: la soglia dei 4mila dollari non era mai stata superata in passato. Le quotazioni in gran rialzo sono legate al perdurare dello shutdown statunitense, che si aggiunge ai numerosi elementi di tensione del sistema economico internazionale, a partire dalle frizioni commerciali e geopolitiche.
In particolare, i prezzi dell'oro sono cresciuti di oltre il 50% quest'anno dopo che Donald Trump ha sconvolto il sistema commerciale globale e minacciato l'indipendenza della Federal Reserve. Il record di 4mila dollari arriva in un momento in cui gli investitori stanno cercando un rifugio sicuro dalla volatilità geopolitica, dall'incertezza economica e dall'inflazione persistente.
