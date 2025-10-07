Oro, le quotazioni dei futures superano i 4.000 dollari l'oncia

In particolare, i prezzi dell'oro sono cresciuti di oltre il 50% quest'anno dopo che Donald Trump ha sconvolto il sistema commerciale globale e minacciato l'indipendenza della Federal Reserve. Il record di 4mila dollari arriva in un momento in cui gli investitori stanno cercando un rifugio sicuro dalla volatilità geopolitica, dall'incertezza economica e dall'inflazione persistente.