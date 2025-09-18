Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
LA DECISIONE

La Fed taglia i tassi di un quarto di punto

Il presidente Powell: "Siamo fortemente impegnati a mantenere la nostra indipendenza"

di Stefania Scordio
18 Set 2025 - 15:14
01:21 

La Fed taglia i tassi di interesse per la prima volta nel 2025. Il costo del denaro cala di un quarto di punto in una forchetta fra il 4,0% e il 4,25%. Inoltre, secondo quanto emerso dalle tabelle con le intenzioni di voto dei membri del Fomc, la Banca centrale americana dovrebbe tagliare i tassi di interesse altre due volte nel 2025 per un totale di mezzo punto. Il presidente Jerome Powell: "Siamo fortemente impegnati a mantenere la nostra indipendenza".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri