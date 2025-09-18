La Fed taglia i tassi di un quarto di punto

Il presidente Powell: "Siamo fortemente impegnati a mantenere la nostra indipendenza"di Stefania Scordio
La Fed taglia i tassi di interesse per la prima volta nel 2025. Il costo del denaro cala di un quarto di punto in una forchetta fra il 4,0% e il 4,25%. Inoltre, secondo quanto emerso dalle tabelle con le intenzioni di voto dei membri del Fomc, la Banca centrale americana dovrebbe tagliare i tassi di interesse altre due volte nel 2025 per un totale di mezzo punto. Il presidente Jerome Powell: "Siamo fortemente impegnati a mantenere la nostra indipendenza".
