Usa, cos'è e cosa comporta lo shutdown e quanto è pericoloso

Poco dopo le votazioni, il Senato ha aggiornato la seduta e l'Ufficio di gestione e bilancio della Casa Bianca ha ordinato alle agenzie governative di iniziare a dare attuazione ai loro piani "per una chiusura ordinata". Con 55 voti a favore e 45 contrari, il piano repubblicano non ha raggiunto la soglia dei 60 voti necessari per l'approvazione, di fatto confermando il primo shutdown dal 2019. Poco prima i repubblicani avevano bocciato il piano dei Democratici, che prevedeva di prorogare i finanziamenti fino alla fine di ottobre e aggiungere oltre mille miliardi di dollari alla spesa sanitaria. I dem sono decisi a mantenere la situazione di stallo fino a quando il Gop non cederà alle loro richieste, tra cui la proroga dei sussidi dell'Obamacare, in scadenza a fine anno, e la cancellazione dei tagli a Medicaid e ad altri programmi sanitari.