La grande minaccia contro il Grande Israele, il senso dell'intervento di Netanyahu all'Onu

Si discute da mesi sulla sproporzione della reazione israeliana ai fatti del 7 ottobre 2023, ma in pochi casi viene sottolineato l'impulso principale che ha spinto il Paese ad accanirsi così sulla popolazione palestinese. Esattamente come Russia e Cina, anche Israele ha approfittato della maggiore debolezza e stanchezza degli Stati Uniti, non più disposti a sobbarcarsi la gestione militare dell'intero pianeta e desiderosi di disimpegnarsi dai due conflitti in corso. Il governo Netanyahu ha ignorato pressoché tutte le richieste di de-escalation partite da Washington perché conscio di una profonda divisione all'interno dell'amministrazione americana, con apparati come il Pentagono intenzionati a proseguire nel sostegno materiale e militare e altri - come il Dipartimento di Stato o la presidenza - molto più cauti. Lo stesso Pentagono, a dimostrazione di ciò, partecipò al bombardamento dei siti nucleari iraniani nonostante Donald Trump avesse chiesto esplicitamente di evitare l'operazione. Il tutto nella cornice di fratture sociali interne che minacciano scenari da guerra civile, acuiti dall'uccisione del volto emergente della nuova destra Charlie Kirk.