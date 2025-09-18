La Cina inaugura la rotta artica e sfida gli Usa: così vuole ridisegnare il commercio globale

Un ulteriore indizio che la contesa per l'Artico è in pieno svolgimento è offerto da un altro episodio recente. Il 10 settembre una grande metaniera russa, carica di Gnl (gas naturale liquefatto) e sanzionata dagli Stati Uniti, ha lasciato il terminal di Beihai, nella Cina meridionale, dopo aver portato a destinazione il suo carico. È quanto emerge dai dati di tracciamento forniti da Kpler e Lseg. La nave Zarya è salpata con un carico di oltre 160mila metri cubi di gas dal progetto Arctic Lng 2 a Gydan, nella Siberia settentrionale, il 30 luglio, per poi giungere al terminale di Tieshan, nella provincia sud-occidentale del Guangxi, il 9 settembre. Si tratta del terzo carico consegnato in Cina dal progetto Arctic Lng 2, anch'esso soggetto a sanzioni. Il primo carico, trasportato dalla nave Arctic Mulan, era arrivato al terminal di Beihai alla fine di agosto. Un secondo carico è arrivato in Cina nella prima settimana di settembre, a pochi giorni dalla visita del presidente russo Vladimir Putin a Pechino per il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) e la parata militare tenuta in occasione dell'80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Il progetto Arctic Lng 2, detenuto al 60% dal colosso energetico russo Novatek, era destinato a diventare uno degli impianti di gas naturale liquefatto più grandi del Paese, con una produzione annuale stimata in 19,8 milioni di tonnellate metriche. Essenza della collaborazione tra russi e cinesi, coi primi che trasferiscono idrocarburi e materie prime ai secondi in cambio di tecnologie all'avanguardia per rendere l'Oceano Artico un "lago" libero dalla presenza occidentale.