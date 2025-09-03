Logo Tgcom24
1 di 33
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

IN PIAZZA TIENANMEN

Xi con Putin e Kim alla Parata della Vittoria: a Pechino debuttano nuovi caccia e aerei da allerta precoce

03 Set 2025 - 06:13
33 foto

Nuovi caccia, bombardieri, aerei da trasporto e da allerta precoce hanno debuttato alla parata militare organizzata a Pechino, in Cina, per la Giornata della vittoria, che celebra gli 80 anni della fine della Seconda guerra mondiale in Asia. Alla cerimonia, che si è aperta con un discorso del presidente Xi Jinping e a cui hanno partecipato 26 leader internazionali, tra cui il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un, sono state presentate le ultime varianti del caccia J-20: il biposto J-20S, impiegabile per controllare droni da combattimento, e il J-20A, con un sistema di propulsione più avanzato. Presentati anche il J-35A, variante terrestre del secondo caccia cinese di quinta generazione, e il J-35 navale. A seguire, hanno fatto la loro comparsa il KJ-500A e il KJ-600, l'ultima generazione di velivoli cinesi per l'allerta precoce. 

